映像制作会社「株式会社カラー」は7日、公式サイトを更新。同社が制作した人気アニメ「エヴァンゲリオン」の新作短編アニメの映像がSNS上に違法にアップロードされたことに関して、Xに対して削除申請を行ったものの、その際に誤って映像の公式データに外部からアクセスできる状態を招き、公式映像が不当に拡散される事態となったことを報告した。

カラー社は「かねてより、『エヴァンゲリオン』作品30周年記念フェス「EVANGELION:30+；」（2026年2月21日〜23日開催）において上映された短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』の現地盗撮映像の削除対応作業を進めて参りました。当該映像は会場限定上映としてご用意しており、無断での撮影・公開を固くお断りしてきたものでありますが、それを無視した一部の来場者による盗撮および違法アップロードが横行してしまっていることを受け、2月21日夜より、SNS上に投稿された違法投稿に対して削除申請の通報業務をおこなって参りました」と経緯を報告。

しかし、Xへの削除申請を進める中で「映像の著作権を証明するために記述したアクセス情報が、Xの仕様により、盗撮映像を投稿したアカウント側に開示されました」とし、「その結果、本来社外に提供するつもりではなかった公式データが一時的に外部からアクセス可能な状態となり、2026年3月7日（土）早朝、データをダウンロードした盗撮映像投稿者から、XをはじめとするSNS上へ公式映像が不当に拡散されるという事態を招いてしまいました」と明かした。

事態発覚後に即時データ削除を実施したというものの、「本件は、担当者の作業工程における人的ミスであり、X上での削除申請仕様への理解不足や誤認によって、盗撮映像投稿者へ公式データを開示してしまったことに起因いたします。作業責任は株式会社カラーにあり、事態を大変重く受け止め、至急対応、収束に努めております」と状況を説明。その上で「本件により、関係者の皆様ならびに作品を応援してくださっている皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今回の短編アニメはエヴァンゲリオンシリーズ30周年を記念して制作された新作だが、無断撮影した動画や写真などがSNS上にアップロードされているとして、作品公式SNSなどを通じて注意喚起されていた。