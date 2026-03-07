『エヴァフェス』短編アニメ、8日に公開決定 盗撮被害でSNS拡散防止対応に苦慮「公式YouTubeチャンネルでのご視聴を」
アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）で上映された新作短編アニメーション（約15分）が、8日午前0時にカラーの公式YouTubeチャンネルにて公開されることが7日、作品公式サイトで発表された。
【動画】ラストに衝撃！公開された『エヴァ』完全新作シリーズ映像
フェスが開催された2月21日〜23日に世界初公開された新作短編アニメは、エヴァフェスでしか上映されない特別映像「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」で、会場を訪れたファンだけが目撃できる“限定映像”として公開。庵野秀明が企画・脚本・総監修、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて作画監督を担当した浅野直之が監督を務めた。
公式サイトでは「『エヴァンゲリオン』作品30周年記念フェス「EVANGELION:30+；」（2026年2月21日〜23日開催）へお越しくださった皆様、誠にありがとうございました。催事にて上映しました短編アニメーション作品に関し、イベント最終日ステージにてなんらかの形でお届けする旨のアナウンスをさせていただいておりました」と報告。
続けて「つきましては、3月8日が『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開日からちょうど5年目となることもあり、この短編アニメーションを3月8日の午前0時よりカラー公式YouTubeチャンネルにて公開することをお知らせいたします」と説明した。
また、フェス会期中は撮影NGエリアでの盗撮被害があり、SNS上で画像や動画がアップされていることに対し注意喚起していた。改めて「なお、既に発信の通り、今回の盗撮映像および流出映像のSNS拡散防止対応に大変苦慮しており、是非公式YouTubeチャンネルでのご視聴をいただきますよう、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
