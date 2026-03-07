〈「お母さんの顔が、わからない」突如として家族が“他人”になる恐怖…ナゾの現象『相貌失認』の裏にある“顔認知”のミステリアスな仕組み〉から続く

現代社会に根を張る「ルッキズム（外見至上主義）」の風潮。その裏には、進化の過程で刻まれた生存本能と、発達の過程で学習する顔認知のメカニズムがある。顔研究の第一人者・山口真美氏の新著『美人はそれほど得しない？』（早川書房）は、私たちが顔を認知する仕組みを科学的に“解剖”する書籍だ。

「マスクを外した顔を見て、お互いにがっかりしてしまった……」。コロナ禍を経て、誰もが一度は耳にし、あるいは密かに感じたことのあるこの違和感。なぜ私たちは、隠された素顔を理想化し、勝手に期待を膨らませてしまうのか。以下、書籍より一部抜粋して紹介する。



「マスクをした顔のほうが魅力的」なのか？

女性の後ろ姿に魅力を感じ、その女性が振り返ると予想以上に美しく見える、そんな感動をもたらす「見返り美人」は、浮世絵の題材にあります。しかしながら、実際にはこうした女性は存在しないという研究があります。実験の結果は、振り返った顔は、予想よりも低く評価されるというものでした。人が何を基準に美醜の判断をしているかの一端を示す研究です。

同じようにコロナ禍の際に、マスク越しに出会った人同士、マスクを外した顔を互いに見て、お互いがっかりした気になったという話をよく聞きました。見返り美人も、マスクで隠された顔も、なぜ実際よりも美しく予想してしまうのでしょうか。

魅力度の異なる女性の、マスクをしている顔としていない顔を評価する実験があります。実験の結果、中程度の魅力と魅力の低い女性の場合は、マスクをした顔のほうが魅力的と評価されました。その一方で、魅力的な女性には、このようなマスクの効果はありませんでした。

人間の頭の中には“美の基準”がある

見返り美人も、マスクの顔も、顔を見るメカニズムとの関わりがあるのです。それが「顔認識空間モデル」です。

人の頭の中には、顔を区別するための基準が作られています。生まれてから見た顔を平均化することによって作られる基準で、それが美の基準ともなっているのでしょう。つまり、女性の後ろ姿を見て想像する顔も、マスクの下に思い描く顔も、この基準となる顔になってしまうのです。

実際のところ、基準となる平均的な顔は、魅力も並程度というわけではありません。コンピュータ・グラフィックスで平均顔を作ってみると、素材の顔はなんであれ、それぞれの個性的な特徴はブレンドされ、どこかで見たことがあるような、それなりに魅力的な顔が出来上がります。そうなると実際に振り返った顔は、ほとんどが魅力として平均顔には負けてしまうのです。ただし、実際に魅力的な顔に限っていえば、マスクを外しても平均顔に負けなかったというわけです。

世界中の美男美女が、顔の基準を構成している

ところで、この美の基準となる平均顔は、年々より魅力的になっている可能性があります。それは見ている顔のグレードが年々アップしているためです。

日本で生まれ育った人が築く顔の基準は、昔は家族や学校、近所に住む人の顔ばかりで構成されていました。そこからメディアの洪水を受けるようになった現在、これまでの社会ではありえないくらい、ずっと多くの美男美女の顔を見ています。私たちが見ている顔は、実はものすごく偏っているのかもしれません。

ハリウッドスターから韓流アイドルまで、私たちの生活の中にいつの間にか入り込んだ世界中の美男美女が、顔の基準を構成しているということです。イケメンにこだわる昨今の風潮も、顔に厳しくなりすぎることも、そんな風潮や歪んでしまった平均顔に原因があるのかもしれません。

山口 真美