宝塚歌劇団宙組公演「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ＳＫＹ！！」が７日、兵庫・宝塚バウホールで初日を迎えた。

１０４期の嵐之真（あらしの・しん）、真白悠希（ましろ・ゆうき）、１０５期の泉堂成（せんどう・なる）を中心に若手主体のバウ・ワークショップ。今回は芝居仕立てで１９００年のパリ万博を目前に、当時のアメリカで生まれたダンスの数々をダンス、歌、芝居のオムニバス形式で紡いだ。

座長を務めた嵐之は、オムニバスの最初の物語で、ほとばしるような命の煌めきを見せるヒロインのイサドラ（山吹ひばり）を包み込むような大人の男性、パリス・シンガー役。温かみのある歌を披露した。

真白は「Ｘｃａｌｉｂｕｒ」でのモーガン役をはじめ、与えられた役に応え、しっかりと評価を得てきた実力派。今回もヒロインのロイ・フラー（梨恋あやめ）との恋人兼パトロン役を細かな部分まできっちり演じ、歌やダンスも見せた。

今回の出演者で、新人公演の主演経験があるのは泉堂成のみ。「Ｒａｚｚｌｅ Ｄａｚｚｌｅ」で新公初主演し、「ＰＲＩＮＣＥ ＯＦ ＬＥＧＥＮＤ」では京極尊人役（本役・水美舞斗）を演じた。その水美がケガで休演したときは代役を計１５公演務めたこともあり、経験値から見せ方は抜群。今回、川上音二郎を演じ、歌にダンスに成長を見せた。妻の貞は花恋こまちが演じた。

泉堂と同期の山吹ひばりは新公やバウ、東上公演でもヒロインを務めており、出てくるだけで目を引いた。またそれぞれのオムニバスでヒロインを務めた梨恋、花恋も華やかな美貌で場を引っ張った。

また中心となった泉堂ら３人以外も、それぞれが持ち味を生かし歌やダンスで見せ場を作った。

２２日まで。