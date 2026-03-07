391席を搭載

JAL（日本航空）の国内幹線向け旗艦機「エアバスA350-900」の18号機（機番：JA18XJ）が2026年3月7日、エアバス本社があるフランス・トゥールーズより羽田空港へ到着しました。A350-900の新規受領は2025年8月の17号機以来、約7か月ぶりとなります。

18号機の座席仕様はファーストクラス12席、「クラスJ」56席、普通席 323席の391席で、全クラスに個人モニター、電源設備を備えたJAL国内線仕様機の最新座席が搭載されています。JALではA350-900を羽田〜新千歳線や福岡線など、利用者数の多い幹線を中心に投入しています。

また、この18号機は2024年1月に羽田空港で海上保安機と衝突し全損となったA350-900の13号機「JA13XJ」の代替にあたる機体です。衝突後の13号機は大きく炎上し、鎮火後の機体の残骸は真っ黒に焼け焦げ、跡形もないような状態となりましたが、このときのJAL側の乗員・乗客379人は全員生還を果たし、当時のSNSではJALの対応を評価するとともに、JALの乗員・乗客全員退避完了まで持ちこたえた13号機に対し「ありがとう」「よく頑張ったね」といった労いのコメントが集まりました。

18号機は今後就航前改修を経て、路線に投入される計画です。なおJALによると、来年度内には19号機「JA19XJ」を受領する見通しだということです。