東京 虎ノ門 TOKYO NODEにて開催中の『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』の特別番組『WEIRDCORE × 宇川直宏が語る攻殻機動隊とTechnoByobu──ヴィジュアルアートの現在』が、3月9日19時よりDOMMUNEにて生配信される。

番組の前半では、DOMMUNE主宰 宇川直宏が展覧会をレポート。1600点を超えるアーカイブ、空間を埋め尽くすインスタレーション、空山基作品との共鳴など、本展の見どころを宇川独自の視点で読み解く。『攻殻機動隊展』製作幹事を務める笹大地による解説も行われる。

番組には、英国より来日中のビジュアルアーティスト WEIRDCOREが出演。展覧会の企画背景や制作プロセス、そして日本の伝統工芸とデジタル表現が交差する新世代アート『TechnoByobu』の可能性を紹介し、さらにAR開発スタジオ KALKULによる拡張現実表現にも触れながら、リアルとデジタルが交差する新たな視覚体験を探る。

また、第三部ではPortaL、heykazmaによるDJタイムが行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）

『攻殻機動隊展』権利表記：（C）Shirow Masamune/Kodansha/Ghost and the Shell exhibition committee／（C）Shirow Masamune・Production I.G/KODANSHA All Rights Reserved.