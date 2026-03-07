ひな祭りの3月3日、松山ケンイチのXに投稿された1枚のイラストが盛り上がりを見せた。放送中のドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）で共演中の田辺誠一の似顔絵として投稿された絵は、甲本一による漫画『マッシュル-MASHLE-』（集英社）の主人公、マッシュ・バーンデッドそのものだった。

【画像】松山ケンイチには田辺誠一がこう見えている……？

松山はこのポストで「先週僕も田辺誠一さんを描いてみましたが返信欄などで、『某キャラクターに似てる』『◯ッシュやん』『バー◯デッドやないかい』という声があり、念の為取り下げて新たに描き直しました。」とコメント。直接的な名詞自体は避けながらも、確実なオマージュとして披露。松山らしいユーモアと高クオリティな画力に、「松山さんのイラストがうますぎ」や「◯ッシュを見るたび田辺さんがチラつく呪いにかかりました」などのコメントがついた。

このイラストには『マッシュル-MASHLE-』作者の甲本一も自身のX（@Komotohazime625）にて反応※。「すごーい！！！」というコメントと共に松山流マッシュルを賞賛。描かれた田辺誠一も自身のX（@tanabe1969）にて「グッジョ ありがとうございまっしゅ」とユーモアたっぷりに返答し、まさかの公式公認（？）コラボ状態に発展した。※3月7日現在アカウント凍結中

松山が似顔絵を描くきっかけとなったのは、田辺誠一の2月26日の投稿。「ご本人からのリクエストに応えて、松山ケンイチさんを描いてみましたっ」というコメントと共に松山の似顔絵をポスト。なんとも言えない線画で描かれた松山の横顔……。その返礼として生まれたのが、今回のマッシュ風イラストだった。 俳優の遊び心から始まった似顔絵合戦が、原作者まで巻き込むやり取りに発展。ジャンルも立場も超えて、作品愛とユーモアがゆるやかにつながる、そんなSNSならではの“平和なバズ”を見せてくれた。2027年には『マッシュル-MASHLE-』のTVアニメ第3期「三魔対争神覚者最終試験編」の放送が決定している。まだまだ“マッシュ”から目が離せなさそうだ。

（文=結理乃）