箱根・強羅の温泉宿で愉しむ、源泉かけ流しのにごり湯と絶景露天風呂　風情ある上質な温泉に癒される

「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・強羅の温泉宿『白湯の宿 山田家』です。

風情があって気持ちいい温泉宿で立ち寄り湯

仙石原を下り、強羅に入って見つけた温泉宿の立ち寄りの湯情報。『白湯の宿 山田家』。源泉掛け流しのにごり湯は大涌谷温泉のもの。風情があって気持ちいい。

『白湯の宿 山田家』露天にはバスタブと木桶の湯船。高台に位置し、眺めも抜群

『白湯の宿 山田家』

［宿名］『白湯の宿 山田家』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-907

［電話］0460-82-2641

・日帰り入浴

［営業時間］12時〜16時 ※土・日・祝は〜15時

［休日］金（不定休あり）※要問い合わせ

［料金］大人500円、小人1000円（90分／現金のみ）

［交通］箱根登山ケーブルカー早雲山駅から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、箱根旅の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】白色のにごったお湯が特徴の大浴場（4枚）