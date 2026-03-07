2026年度入学 山形県公立高校入試（一般）【全試験問題と全解答 国語・数学・社会・理科・英語】ポータルページ
７日、山形県の公立高校で一般入学試験が行われました。
午前８時５０分から国語を皮切りに試験が始まり、山形市の県立山形中央高校では、緊張した表情で問題に取り組む受験生の姿が見られました。
前期・後期方式になって今回がはじめての後期（一般）試験で、募集人数４６４５人に対し、志願者は３０８２人で、志願倍率は０．６６倍となっています。
試験時間
国語：午前８時５０分～午前９時４０分
数学：午前１０時～午前１０時５０分
社会：午前１１時１０分～午後０時
理科：午後０時５０分～午後１時４０分
英語：午後２時～午後２時５０分
合格発表は今月１７日です。
「国語」の試験問題と正答表はこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2513276?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=2513276&image=2
「数学」の試験問題と正答表はこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2515362?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=2515362&image=2
「社会」の試験問題と正答表はこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2515425?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=2515425&image=2
「理科」の試験問題と正答表はこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2515552?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=2515552&image=2
「英語」の試験問題と正答表はこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2515579?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=2515579&image=2