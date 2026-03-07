キスクラでまさか…SNSでも反響「持ち込んでおった」　フィギュア男子17歳“新星”を「始球式に呼ぼう」

中田璃士がキス・アンド・クライで掲げたものとは(C)Getty Images

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月6日、エストニアの首都タリンで行われ、男子フリーで17歳の中田璃士が178.96点を叩き出し、ショート（SP）との合計268.47点で日本勢の男子で史上初の連覇を達成した。

中田はプロ野球・ソフトバンクのファンとしても知られており、キス・アンド・クライでは、柳田悠岐のタオルを掲げて注目を集めた。

SNS上では「中田璃士選手キスクラに柳田のタオル持ってきてる」「ギータさん世界進出 中田選手推せる！」「ソフトバンク愛というか……柳田愛が激しいな、中田選手」「中田くん！ 今度はギータタオル！ 」「ちゃんとギータタオル持ち込んでおった。中田璃士を始球式に呼ぼう」と、続々と反響が寄せられた。



昨年8月のジュニアグランプリ（GP）シリーズ第1戦ラトビア大会でも同じく柳田のタオルを掲げた中田。ファンにもお馴染みの光景となってきているようだ。

