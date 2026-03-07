「誤解を招く！誤解を招く!」りくりゅう、木原が生放送で三浦の“不規則発言”に冷や汗 互いにギフトは？の質問に「これ欲しいと言ったら…」
りくりゅうフィーバーが続いている(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルに輝いた「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一ペアが3月7日放送の「王様のブランチ」（TBS系列）に生出演。異例のバラエティ、しかも生放送とあって、事前からファンの関心が高まっていた。
【動画】輝く笑顔！ティナ人形に大喜びの“りくりゅうペア”をチェック
番組内では話題の「木原運送」も披露。木原が三浦のケガ防止のために始めたとされるルーティンにも注目が高まった。
また生放送とあって、リアルな2人の姿も期待されたが、普段から仲の良さが知られるとあって、番組MCを務める佐藤栞里からは今、お互いに感謝の気持ちを込めて贈りたいものは何ですかとの質問も飛んだ。
三浦は「木原選手がウイスキーがとてもお好きなので」とシーズン中は禁酒を行っているが、ウイスキーを贈りたいと回答。
一方の木原は三浦が化粧品が好きとのことで「化粧品を何かプレゼントできたら」とコメント。
このコメントに佐藤はさらに突っ込んで「マスカラとか、リップとか？」と聞くと、木原は「全般的に、いつも…あの…」と言い淀んでいると、横にいた三浦は木原の顔を見ながら「『これ欲しい』って言ったら買ってくれる」と笑顔で“ぶっちゃけ”発言。
これには木原も「誤解を招く！誤解を招く！」と手を振りながら、大慌てで否定。これにはスタジオメンバーの藤森慎吾がすかさず「頑張ったあかつきにね」とフォローを入れ、スタジオも和やかな空気に包まれた。
日本フィギュアペアで初の金メダルと金字塔を打ち立てた2人は、一大フィーバーに。今後はペアの後進をともに育てていきたいと語るなど強い絆も注目を集めている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
