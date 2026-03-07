「誤解を招く！誤解を招く!」りくりゅう、木原が生放送で三浦の“不規則発言”に冷や汗　互いにギフトは？の質問に「これ欲しいと言ったら…」

りくりゅうフィーバーが続いている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルに輝いた「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一ペアが3月7日放送の「王様のブランチ」（TBS系列）に生出演。異例のバラエティ、しかも生放送とあって、事前からファンの関心が高まっていた。

番組内では話題の「木原運送」も披露。木原が三浦のケガ防止のために始めたとされるルーティンにも注目が高まった。

また生放送とあって、リアルな2人の姿も期待されたが、普段から仲の良さが知られるとあって、番組MCを務める佐藤栞里からは今、お互いに感謝の気持ちを込めて贈りたいものは何ですかとの質問も飛んだ。



三浦は「木原選手がウイスキーがとてもお好きなので」とシーズン中は禁酒を行っているが、ウイスキーを贈りたいと回答。

一方の木原は三浦が化粧品が好きとのことで「化粧品を何かプレゼントできたら」とコメント。