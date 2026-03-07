「ダテ様じゃないですよね？」ROLAND、投稿にファン困惑！ 「バカ意味わかんなくて好き」「どゆこと？」
元カリスマホストで実業家のROLANDさんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。公開した写真に、ファンからは戸惑いの声が寄せられています。
【写真】「ダテ様じゃないですよね？」
コメントでは「どゆこと？」「バカ意味わかんなくて好き」「ﾄｩﾝｸ…鏡の自分にじゃんけん勝つ人初めて見た…」「ローランドさんクラスになると鏡も真似しきれないんですね笑」「おわかりいただけるだろうか…」のほか、「これ向こう側 ダテ様じゃないですよね？」「俺か、宮舘か」など、テレビ番組やYouTubeの動画内でROLANDさんの物まねを披露しているSnow Manの宮舘涼太さんではないかという声も寄せられました。
(文:熱帯夜)
「おわかりいただけるだろうか…」ROLANDさんは「『ごめん、お前も俺以外。』」とつづり、1枚の写真を投稿。ROLANDさんが大きな全身鏡に向かっているショットなのですが、不思議な点が。実物のROLANDさんが握りこぶしで「グー」を出しているにも関わらず、鏡に映るROLANDさんは、なぜか「チョキ」を出しているのです。もちろんどちらも同じ顔ではありますが、実物のROLANDさんの方が自信に満ちた表情をしています。鏡に映る自身を自分とは認めていないようです。
ダンスプラクティス動画でROLANDさんにふんした姿を披露2025年9月1日、Snow Manの公式YouTubeチャンネルは楽曲『カリスマックス』のダンスプラクティス動画を公開。メンバーがそれぞれなってみたいカリスマのコスプレを披露する中、宮舘さんはROLANDさんになりきっています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
