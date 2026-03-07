◇RIZIN.52（2026年3月7日 有明アリーナ）

格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。第6試合のバンタム級ワンマッチは、鹿志村仁之介（BatlleBox）が“48歳の大ベテラン”所英男（リバーサルジム武蔵小杉 所プラス）に1Rアナコンダチョークで衝撃の66秒失神一本勝利を飾った。

至高の寝技対決は衝撃的な66秒決着となった。

1R開始早々にテイクダウンを奪った鹿志村。その後の攻防で所の首を捉えると、そのままアナコンダチョークで衝撃失神一本勝利。世代交代を果たした。鹿志村がコーナーで喜びを爆発させた。

試合後に鹿志村は「所さん闘ってくれて有難うございました！！スーパーレジェンド所さんを超えられたことを心から光栄に思います！！世界に打って出るRIZINですが、僕をその一員に加えて下さい！！」と宣言した。

衝撃フィニッシュにネットでは「鹿志村のセット速すぎる！」「バケモノだ！」「完璧な世代交代」「素晴らしいフィニッシュだった」などの声が上がった。

対して残り2試合で引退宣言している所についても「残念だった」「あと1試合か…」「一本敗けは切ない」などの声もあがった。