◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 15-5 ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)

WBCブラジル代表が初戦でアメリカ代表に5-15で敗戦。そんな中、ブラジルの若手投手の活躍が話題となりました。

ブラジルは初回、プロ野球の西武に所属するボー・タカハシ投手が先発しアメリカの3番、アーロン・ジャッジ選手にホームランを打たれ2点を先制されます。

その裏1点を返すと2回、マウンドには17歳の高校生、ジョセフ・コントレラス投手があがります。先頭をライトライナーに打ち取りますが、その後ツーベースと連続フォアボールで1アウト満塁のピンチ。ここで前の打席ホームランで昨シーズンメジャーMVPのジャッジ選手と対戦します。

コントレラス投手は1ボール1ストライクから3球目、高めのツーシームを投げるとジャッジ選手のバットをへし折りサードゴロのダブルプレー、無失点でこの回をしのぎました。

コントレラス投手は2008年5月6日生まれで現役高校生の17歳。2005年ワールドシリーズチャンピオンのホセ・コントレラス氏の息子で、アメリカの複数のメディアは試合後対戦したジャッジ選手が「私が17歳のころはあのような投球はできなかった。本当に素晴らしい」とたたえていたことを伝えました。