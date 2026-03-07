格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。休憩前に夏までの「RIZIN」の開催地を発表した。

この日が26年開幕戦となった「RIZIN」。そして今年の大みそかは、さいたまスーパーアリーナが改修工事中のため名古屋・バンテリンドームで開催される。

そして今年は榊原信行CEOが毎月開催も明言していた。4月12日「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」（マリンメッセ福岡A館）、5月10日「RIZIN.53」（GLION ARENA KOBE）を開催。

そして6月6日に初東北進出となる「RIZINLANDMARK 14 in SENDAI」（ゼビオアリーナ仙台）、7月18日も中国地方初進出となる「RIZIN LANDMARK 13 in HIROSHIMA」（広島グリーンアリーナ）と発表した。

榊原CEOは「7月以降の発表も早い段階で発表します。大みそかの名古屋・バンテリンドームまでしっかりついてきてもらえればと思います」とメッセージを送った