タレント・女優のMEGUMIの勢いが止まらない。美容本の大ヒットに続き、なんとあのNetflixとプロデューサーとして多数の作品契約を結んだというニュースが世界を駆け巡った。さらには、13歳年下の令和ロマン・くるまとの熱愛が報道されるなど、仕事もプライベートも絶好調のようだ。

【写真】仲睦まじいころのMEGUMIと降谷建志

MEGUMIが貫いた「積極的な姿勢」

今でこそ「自立した強い女性」のアイコンとして再ブレイクを果たした彼女だが、その背景には元夫・Dragon Ashの降谷建志の不倫による離婚という、女性として深く傷つく経験があったことは記憶に新しい。

パートナーの裏切り、離婚、世間の好奇の目……。多くの人は、そこで悲劇のヒロインになってしまいがちだ。「私なんて愛されない」「あの不倫相手より何が劣っていたのか」と、他人と自分を比べて落ち込み、恨み言のひとつも言いたくなるのが普通だろう。

しかし、MEGUMIは違った。彼女はその悔しさや悲しみを、ただ嘆くことには使わなかった。すべてを「自分を磨くエネルギー」へと変換したのだ。美容で自分に磨きをかけ、スペインへ活動の場を広げ、そして仕事のステージまでも大きく変えてみせた。

この積極的な姿勢は、明治生まれの思想家・中村天風の哲学そのものだと、昨年10月発売『中村天風 人生の「主人公」になる教え』の著者・堀田孝之さんは語る。

「中村天風は、『心を積極的にすれば、運命は切り拓ける』と説いています。積極的とは、環境や他人に左右されず、どんなときも前向きで清らかな心の持つことです。MEGUMIさんの快進撃を見て感じるのは、彼女の幸せの基準が『他人との比較』にはないということ。『元夫を見返したい』というマイナスのベクトルではなく、純粋に『私が私らしく輝くこと』だけに集中しているように見えます」

事実、MEGUMIは数年前にある美容雑誌のWeb対談で天風の本を愛読し、その教えを実践していると公言。他人と比べているうちは、本当の幸せは訪れない。誰かに幸せにしてもらうのを待つのではなく、自分で自分を幸せにする覚悟を持つこと。それが天風の言う「人生の主人公」になるということだ。

「いろいろあったけど、今の私が一番好き」。そう胸を張って言えるようになった時、運命は劇的に好転し始める。MEGUMIのように、大きな喪失感やコンプレックスを「重石」にするのではなく、高く飛ぶための「バネ」に変えられるか。それはすべて、あなたの考え方次第なのだ。