¡ÚÇë¸¶Íøµ×¡ß¸ÅÀî¶×²»¡ÛÀ¼Í¥½éÄ©Àï ¼Â¼Ì¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ö²¿¤â¤«¤â°ã¤¦¡×¡Ö¿·´¶³Ð¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¤µ¤ó¡¢¸ÅÀî¶×²»¤µ¤ó¡¢À¼Í¥¤ÎÆþÌî¼«Í³¤µ¤ó¡¢»ÍµÜµÁ½Ó´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¤È¸ÅÀî¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿ËÜºî¡£²Ö²Ð¹©¾ì¡¦ÂÓ⼑±ì⽕Å¹¤òÉñÂæ¤ËºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ëÎ©¤ÁÂà¤¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¸¸¤Î²Ö²Ð¡Ò¥·¥å¥Ï¥ê¡Ó¤È¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£
À¼Í¥¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÇë¸¶¤µ¤ó¤Ïà¤â¤Ã¤È¡Ê¼Â¼Ì¤Ë¡Ë¶á¤¤¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»£¤êÊý¤âÂæËÜ¤Î½ñ¤«¤ìÊý¤â²¿¤â¤«¤â°ã¤¦¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤ä¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÉáÃÊ¼Â¼Ì¤ò¤ä¤ë»þ¤Ë¤¤¤«¤ËÁ´¿È¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿á¤È¾Ð´é¡£
Æ±¤¸¤¯À¼Í¥½éÄ©Àï¤Î¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ïà¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¨¤Ê¤Î¤Ç¼Â¼Ì¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£²°º¬¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢»ä¤¬¤ª¼Çµï¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·´¶³Ð¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆþÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆàÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È²ó¸Ü¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆþÌî¤µ¤ó¤Ïà2¿Í¤È¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¿Í¤Î¼ê¿¨¤ê¤äÆ÷¤¤¤È¤«¡Ä±é¤¸¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò2¿Í¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤É¬¼ûÉÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Çë¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê²óÅú¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤¤ãº¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¿È·Ú¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÍ¾·×¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¤·¤Á¤ã¤¦á¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤ÎÇë¸¶¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆàºÇ¶á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á´ÉôÅÅ»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢É¬¼ûÉÊ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²Æ¤Þ¤Ç¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ïà²Æ¤ÏÄÌ¤ê±Û¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤¬ÃåÊª¤ò¼«Ê¬¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÍá°á¤ò1¿Í¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ïà»ä¤â¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÜÅö¤Îµï¾ì½ê¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¤â¤Î¤¬·Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ä¼«¿ÈÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¤âà¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¼«¿È¤Ç»×¤¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤È¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¤Þ¤¿±Ç²è¤Î¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û