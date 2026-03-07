ゴールデンボンバー樽美酒研二「咀嚼回数稼ぐごはん」披露で反響続々「栄養満点で機能的」「ストイックすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/07】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が3月7日、自身のInstagramを更新。作る時間がないときの朝食を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳金爆メンバー「見た目より絶対おいしい」生卵にいぶりがっこ…咀嚼回数稼ぐ朝食
樽美酒は「おはようございます！今日はサッカーの試合です」と報告し、「いっぱい点数が決められるようにしっかり戦ってきます」と意気込みを投稿。あわせて公開された写真には「名付けて『朝ごはん作る時間ないので生卵と納豆といぶりがっこで咀嚼回数稼ぐごはん』」と独特な名前が付けられた、ガラスのボウルに入った朝食が写っている。「お互い良い週末をおくりましょう 行ってきます」と、前向きなコメントで締めくくった。
この投稿には「ネーミングセンスが相変わらず最高です」「忙しい朝にぴったり」「咀嚼回数を気にするあたりストイックすぎ」「見た目より絶対おいしいやつ」「栄養満点で機能的」「洗い物少なくて良さそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
