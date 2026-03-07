なんかズレてる！非モテ男子がLINEでやってしまいがちなこと９パターン
よかれと思って送信した内容が、女の子からの低評価を招いているとしたら、急いで改善したいところ。あなたのLINEは大丈夫でしょうか？そこで今回は10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「なんかズレてる！非モテ男子がLINEでやってしまいがちなこと」をご紹介いたします。
【１】イケてない自撮りの写メを披露したがる
「ネタならいいけど、真剣な顔だとコメントに困ります」（20代女性）というように、誰からも頼まれていないのにドヤ顔を晒すのも、あまり歓迎されないようです。どこかに行った報告をするなら、自分の顔よりも景色を写しましょう。
【２】もう終わりにしたいのに、空気を読まずスタンプを送り続ける
「雰囲気でわかんない人は、モテないだろうなって思います」（20代女性）というように、女の子の「LINEを終えたい」という気持ちに気づけずウンザリされるケースです。相手のメッセージが短くなったり、レスが遅くなったりしたときは、切り上げどきだと心得ましょう。
【３】矢継ぎ早にどうでもいい質問を投げかける
「『今家？』『夕飯食った？』『何時に寝る？』とか、細々した質問に返すの面倒なんですけど！」（10代女性）というように、無理矢理話題を作ろうとして、適当に聞きまくるのも逆効果かもしれません。話題が広がる可能性を考えて、内容を吟味したほうがいいでしょう。
【４】既読スルーすると「怒っている？」などとすぐ弱気になる
「ビクビクしすぎでカッコ悪いです」（10代女性）というように、反応が遅いことを気にしすぎるのも、非モテっぽさを浮き彫りにしてしまうかもしれません。人それぞれ返信のペースは違うので、慌てず騒がず待つようにしましょう。
【５】女の子が一生懸命作った文章に一行で返す
「『え、それだけ？』と思うし、もう長文送る気がしません」（20代女性）というように、相手の力作にワンフレーズで返すようでは、「冷たい人」と思われても仕方がありません。内容をよく読んで、それに沿った返事をするのがエチケットでしょう。
【６】「えっ、今？」というタイミングで下ネタに走る
「『ひと肌恋しい』とか『何カップ？』とか、イケメンは聞かないですよ」（10代女性）というように、欲求不満が炸裂するLINEにも女の子は引いているようです。とくに「先輩からの下ネタ」に悩む女の子が多いので、思い当たるふしがある人は注意しましょう。
【７】周りの反応無視で、ひたすら自分の話を垂れ流す
「いきなり昔の恋バナを開陳されても…誰も聞きたくないと思いますよ？」（20代女性）というように、唐突に自分語りを始めるのも「痛い男」と思われる原因になりそうです。どんなにすばらしい内容でも、ふさわしいときに投下しないとありがたみが薄いでしょう。
【８】「なかなかやるじゃん」などと、上から目線で人を評価する
「『若さが出ちゃったね』『それも人生だよ』とか言うけど、アンタ何様？」（10代女性）というように、先輩ぶったメッセージも女の子に反感を抱かせるようです。むしろ「大変だったね」「悩みどころだね」などと相手と同じ目線に立って共感したほうが、親近感を抱いてもらえるかもしれません。
【９】意図のわからないスタンプを連打する
「本人はウケてると思っているのか、テンションが高すぎて引きます」（10代女性）というように、相手のリアクションを無視した一方通行のコミュニケーションは、空回りしてしまうようです。「聞き上手」がモテるのと同じで、LINEでも女の子の話題に合わせたほうが好感度は上がるでしょう。
相手のリアクションを読み違えると、痛いLINEになってしまうようです。普段の会話と同様に、まずは相手のメッセージを「よく読む」ことが大事なのかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年10月10日から16日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
