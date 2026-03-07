【漢字クイズ】「鬼籠野」はなんて読む？ひらがな3文字の徳島県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鬼籠野」はなんて読む？

「鬼籠野」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、徳島県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「鬼籠野」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おろの」でした。 鬼籠野は、徳島県名西群神山町に位置しています。 鬼籠野のある神山町は、豊かな山林に包まれた静かな環境のなかに、卑弥呼伝説が伝わる古寺や史跡が点在する、自然と歴史が調和した町です。 また、空き家活用や移住促進も積極的に展開されており、地元住民と移住者が協働しながら、持続可能な地域づくりを実践する地方創生の先進事例として注目されていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名事典オンライン』

・『ご当地PRサイト itchao』

ライター Ray WEB編集部