◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第３日（７日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

左手首負傷から約７か月ぶりに復帰したツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は１３位で出て５バーディー、２ボギーでこの日ベストの６９をマークし、通算６アンダーで５位に浮上した。

瞬間最大風速１６・５メートルの強風が吹き荒れる中、小祝が好ショット連発で上位に浮上した。

出だし１番で７メートルをねじ込み、２番は３メートルに寄せて連続バーディー発進。６番はピン右奥約６メートルのカラーからバーディーを決め、前半で２つ伸ばした。強風下で全体的にスコアが伸び奈かむ中、この日最少タイの６９をマーク。「耐えた１日だった。風が強かったので難易度は高かった。ショットもミスもあった中、アプローチやグリーン周りで耐えたホールもあったので、まぁまぁ良かった」。初日は７２位と出遅れたが、２日目以降は１３位→５位とうなぎ登りに順位を挙げた。

２日目には１３番パー３でホールインワンを達成し、賞金５０万円を獲得。その夜には“ご褒美”として、沖縄名物のステーキを食べた。「脂のないヒレ肉を１０ポンド食べた。１万円くらい。おいしかった」とほほえんだ。

同夜には野球のＷＢＣで日本が初戦で台湾に１３―０でコールド勝ちし、日本中が熱狂した。一方、小祝はプロ野球・オリックスファンだが「テレビもニュースも見てない」とキッパリ。大会を中継するＮｅｔｆｌｉｘを契約しているが、「海外ドラマを見てました」と笑わせた。

首位の佐久間朱莉（大東建託）とは８打差で最終日に臨む。小祝は「今週は自分のベストを尽くして感謝の気持ちでプレーしようと思っていたので、成績は気にしていなかった。風が強くて、周りもあまり伸ばしてないかなと思うけど、明日はしっかり自分のゴルフに集中してプレーしたい」と見据えた。