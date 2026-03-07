◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦前に行われた公式会見に出席。「日本らしいつなぎの野球で勝ちたい」と意気込みを語った。

決戦を前に指揮官は、ゲームプランを聞かれ「勝てればいい」とキッパリ。初戦のチェコ戦でも強打が光った韓国打線には「一番怖いのはランナーを置いての一発だと思いますので、フォアボールだったり、ミスも含めてそのへんはしっかりとやっていかないといけない」と表情を引き締めた。

先発する右のサイドスローが特徴の34歳・高永表（コ・ヨンピョ）については「両コーナーに投げ分ける…落ちるシンカー系のボールもありますんでね。しっかり狙い球を絞っていかないといけない」と分析。先発マウンドを任せた菊池に対しては「持ち味を出してくれればいい」と期待を込めた。

大一番の韓国戦の先発マウンドは菊池雄星に託した。左腕にとって東京ドームのマウンドに上がるのは西武からマリナーズに移籍した19年3月21日以来2543日ぶり。台湾戦後には「楽しみですし、いい調整ができてますので、全力で尽くすだけだと思ってます」と言葉に力を込めた。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜