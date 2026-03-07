【衝撃の言動：男子編】思わずポロリは「ダメ！落ちるよ！」大変【第23話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、疲れて思わずため息をついたときに起こった一件です。
疲れていると無意識に出てしまうため息。今日のママはお疲れモードで思わず盛大にため息をついてしまったのだそう。
息子「ちょっ、ママッッッ、それダメ！！」
ママの姿を見ていた息子さん、大慌て。大きな声でママに何かを訴えかけようと必死です。息子さんのあまりの剣幕と大声にママはビックリ。
息子「ため息つくと、やる気が床に落ちるんだよ！！ 落ちるよ！」
そうかあ、それは大変だ（笑）！ どこかで聞いてきたんでしょうね。ママのため、やる気が落ちないように必死になる姿はなんともかわいらしいものです。床にいっぱいやる気が落ちないよう、気をつけなくちゃ。
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、疲れて思わずため息をついたときに起こった一件です。
疲れていると無意識に出てしまうため息。今日のママはお疲れモードで思わず盛大にため息をついてしまったのだそう。
ママの姿を見ていた息子さん、大慌て。大きな声でママに何かを訴えかけようと必死です。息子さんのあまりの剣幕と大声にママはビックリ。
息子「ため息つくと、やる気が床に落ちるんだよ！！ 落ちるよ！」
そうかあ、それは大変だ（笑）！ どこかで聞いてきたんでしょうね。ママのため、やる気が落ちないように必死になる姿はなんともかわいらしいものです。床にいっぱいやる気が落ちないよう、気をつけなくちゃ。
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部