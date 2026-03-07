「人生最後のツマミは何か」金属バットのこだわりが細かすぎて笑えるのに、読後なぜか自分の晩酌を見直す

「安くてうまい」だけでは物足りない。酒に合うツマミの話を漫才コンビ・金属バットが語る。コンビニ目線のリアルと独自の美学で究極の酒のアテを求めて。好みの分かれ目、外したときの悲しさ、食べ方の流儀まで徹底分析し、最後は人生の締めくくりのツマミまで追求する。

【画像】酒にめっぽう合うという真っピンクと白いの共演

好きな酒の肴の話

-突然ですがお二人はどんな酒の肴が好きですか？ 昔は「ポテトフライ」とか「唐揚げ」とか脂っこいものでお酒が飲めたのですが、歳をとるにつれてそうもいかなくなってきました。

友保 わし正月気づいたんですけど、かまぼこと飲むのって、1回飲み出したらめっちゃうまいですよね。

-「板ワサ」ということですか?

友保 いやワサなしでも、普通に醤油かけるぐらいでも。かまぼこってめっちゃうまないじゃないですか。ちょっと1周回ったんですけど。

-わかります。お正月のかまぼこが美味しいんです。

友保 うまいですよねあれ、紅白の。

-ただ普段のかまぼこの値段から考えると信じられないくらいの高額商品なんですよね、お正月のかまぼこ。

友保 そうか。元からうまいのにプラスαで金かけてんのや。

小林 板ワサってめっちゃ高いですよね。

友保 確かに。あの仕事量でな。みなさん何が好きですか？

-「〆サバ」ですかね。

友保 わかる。毎回舐めないですか、あれ食う時。「はいはい〆サバやろ？」って。で、食って「あ、うまっ」て。それグラコロと一緒の原理なんですよね。

-食べて気がつく。

友保 あ、そうそうそうそうっていう。

-東京で急激に増加している小型スーパー「まいばすけっと」で売ってる398円の〆サバが美味しいらしいです。

友保 まいばすけっとね。24時間営業みたいな顔して0時に閉まるでおなじみの。それこそ、「節分の豆」あるじゃないですか。あれ、めっちゃ酒のアテになりますよね。

小林 たしかに、うまい。撒くのもったいないよな。

友保 そやねん。あの年の数だけ食う縛りうっとうしい。あと鬼の面くれんのも酔っ払ったらちょうどええねんな、嬉しいから。節分の豆はもっとでかい顔してやっていい。板わさくらいの顔してええのに。

小林 「恵方巻き」どかしていい。豆がもっと前でていい。僕は基本酒のアテは「ミックスナッツ」なんですよ。

友保 好きなミックスナッツの割合教えて。まずピーナッツはどれくらい？

小林 あ、ピーナッツ入ってない。アーモンド、カシューナッツ、クルミ。

-ジャイアントコーンは？

小林 ジャイアントコーン入ってるのは安いミックスナッツ。

友保 え、基本入ってるやろ？

小林 アーモンド、カシューナッツ、クルミ、マカダミア。

友保 ピスタチオは？

小林 入ってない。

友保 ええ!?

小林 ジャイアントコーンは入られたらイヤなんですよ。好きじゃないというか、お前は別の目的があるやろというか。

友保 なんでピーナッツ入ってないの？ なにそれ？

小林 一番ベーシックなミックスナッツですよ。全コンビニにあるやつ。

友保 いや全コンビニはだいたいピーナッツ、アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオ、クルミ、で、ジャイアントコーン。

小林 マカダミアおらんやん。あの丸い一番希少なやつ。あと基本ミックスナッツを下支えしてるのはピーナッツじゃなくてアーモンド。

友保 おまえ成城石井のことコンビニって言ってる？

小林 あのね、各コンビニが自社ブランドで出してるミックスナッツ、多分全部同じなんですよ。400円ぐらいです。俺ほぼ週五ぐらいで食うてるから。

「ミックスナッツ」にハマる前の主力肴

-もはや主食ですね。

小林 2日で1袋ぐらい。ミックスナッツはピーナッツとジャイアントコーンが入ったら安なるんですよ。

友保 確かにジャイアントコーンはいらんもんな。タバコ吸ったやつの歯みたいなやつ。あれ誰に刺さってんの？ あれが好きなのスプリットタンの人間だけですよ。

小林 ピスタチオの方がうまいもんね。

友保 ピスタチオはあの殻を剥く手間も、いいですから。あれ、やってること牡蠣と一緒やもんな。

小林 ピスタチオは単独でほしい。混ぜられると煩わしい。

-小林さんはミックスナッツ一筋なんですか？

小林 ミックスナッツと、「さけるチーズ」めっちゃ食います。

友保 確かにおまえおっぱいでかいもんな、チーズ食ってるから。

小林 ほんま貧乳で悩んでる人はさけるチーズ食った方がいい。

-さけるチーズは食べ方に流儀はあるんですか？

小林 直接、手で触らないですね。袋ごしに歯でさく。

友保 めっちゃ分かる。

小林 チーズを直接手で触らず、ピーってやって、ビニール越しにチーズ触って歯でさく。ラストは極太で食う。その間にミックスナッツ食う。

友保 ナッツとチーズで、お前何飲んでんの？

小林 ビールが多いよ。

友保 飽きひんの？ 「プリングルス」の顔とか浮かばへん？ 泣いてるプリングルスのおっちゃんの顔。

小林 プリングルスはあんまり行かへんな。

友保 「コンソメパンチ」のたすきがけした芋が泣いてる顔とか浮かばへんの？

小林 コンソメパンチはたまにはいくよ（笑）。でもあいつは待ってくれるタイプやねん。

友保 いつまでも待ってると思うなよ（笑）。カラムーチョとかも行かへんの？

小林 カラムーチョなんか行かへんよ。

友保 ビーノは？ あの枝豆の。

小林 あーーいかんいかん。

友保 あんなの野菜やから体にもいいのに。あれいかへんの。

-「柿の種」もいかないですか？

小林 ああ……ミックスナッツが来るまでは、そいつが主力でした。で、たぶんまたそのうち戻ると思います。

友保 え、納豆は納豆？？

小林 いや、その、家でならまだわかるけど、出張先のホテルとかで納豆？

友保 食うよ！！

小林 食うねや！！

友保 めっちゃ安いですもん。

小林 使い切れるアレ？？

友保 使い切んねん。いやわしだいぶ納豆今、上やで。

ハズレのアテ

-納豆に付いてるタレとからしはどうされてますか？

友保 タレまあ入れるじゃないですか。で、からしは窓開けてポンってお空に投げるだけなんで、楽勝っすよ（笑）。

-（笑）混ぜ方にこだわりは？

友保 ああ魯山人が言うてたね、50回混ぜるとか。一緒です、あんなもん。あんなもん食うたらうまいんやから。ハイボールに合うし、めちゃくちゃいいですね。とにかく安いし。

小林 たしかにコンビニの納豆うまいよな。ファミマが特にうまい。

友保 逆に一番ハズレのアテってなんですか？ なんでわしこんなん買うてしもうたんやっていうやつ。

小林 ハズレのアテなんかあるかなあ。

-担当編集は悲しくなってくるから「カニカマ」が好きじゃないそうです。

小林 カニカマは昔、マヂラブ村上（マヂカルラブリー）に勧められて、10本入りのビニールに包まれててチュってするやつめっちゃハマってましたよ。

友保 いや俺それでいったらあのコンビニで売ってる、タンあるじゃないですか。あれレモン味でしょ。あれめっちゃ嫌いなんですよね。

小林 俺めっちゃ好きやわ。

友保 あのレモン味いらんねん。悲しなんねんな。ごまかされてる、煙に巻かれてますもんねあれ。

小林 悲しいでいったら、俺、もずくかもしれない。

友保 めかぶもな。めかぶの酢入ってるやつな。出汁のやつはいけるけど。

-悲しいでいうと私はもやしかもしれないです。

友保 あなた『美味しいんぼ』見ましたか？ 「もやしっこ」ってバカにされた子どもに山岡さん「もやしっていうのは栄養がたっぷりだよ」ってガキ相手に「もやし」一品でいじめ解決してましたよ。

-もやしのヒゲ取っただけで、みんなが見直していじめ解決する回。

友保 とんでもない回（笑）。大人が言ってるから子供ビビったんですよ。こんなこと大人が言うんやって。こいつやばいなって子供ながら察したんですよ。

-結局のところ、なんでも酒には合いそうですね。

友保 いや、一個いいですか。「カルパッチョ」です。カルパッチョですわ。俺らが金ない時に行ってた居酒屋があって、そこはもう本当に安くて、まあ揚げ物ばっかりやって。デルマパンゲのヒロキがその打ち上げに来て、「俺、カルパッチョ」って言い出して、なんやこいつはスカしやがってって文句言うんたんですけど「食ったらうめえけん食え食え」って言ってきたんが、ほんまになんかおばあちゃんの爪みたいなのがいっぱいきて。

-おばあちゃんの爪（笑）

友保 あっこからだいぶちょっとカルパッチョ好きじゃない。なんばにあるオジキ（三浦マイルド）胴上げした鳥貴（族）のあるビル。あそこの何階や。

-アテよりオジキの胴上げのほうが気になります。

友保 （三浦）マイルドのオジキが東京行く時にみんなで壮行会したんですよ。エレベーター前でオジキ胴上げして。でもワッショイしすぎて、オジキが天井に当たって天井へこんだんですよ。その後、オジキが機嫌良くなって「おい！全員の自転車壊そうぜ！」って言い出したんで、みんなで、マイルドさんのチャリをボコボコにして帰りました。

-ではラストの質問です。「人生最後のツマミ」は何がいいですか。

友保 これは僕から言わせてください。やっぱ……女ですかね……へへ。

-あ、小林さんお願いします。

小林 そりゃ絶対タバコです。ラッキーストライク。

友保 だったらタバコを吸ってる女、これどうですか？？

-もう大丈夫です。ありがとうございました！

取材・文／西澤千央