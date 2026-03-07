＜速報＞昨年覇者・竹田麗央が「67」で浮上 古江彩佳は痛恨+3で失速
＜ブルーベイLPGA 3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。連覇がかかる竹田麗央が1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。日本勢トップとなるトータル8アンダー・5位でホールアウトしている。
〈連続写真〉体重移動に変化が！ 竹田麗央の新スイング
古江彩佳は10番パー4で池に絡むトラブルに見舞われ、トリプルボギーで失速。14ホール消化時点で、トータル3アンダー・18位タイに後退している。米ツアーデビュー戦の原英莉花は3日連続「71」で回り、トータル3アンダー・18位タイ。今季初戦の渋野日向子は2つ伸ばし、トータル2アンダー・24位タイにつけている。笹生優花はトータル2オーバー・42位タイ。西村優菜と米デビュー戦の櫻井心那はトータル3オーバー・47位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
竹田麗央の3日目スコア＆スタッツ
≪写真≫フェードヒッター竹田麗央が愛用する軟鉄アイアン その特徴は？
【写真】テーラーずくめ！ 渋野日向子の最新セッティング
国内女子開幕戦のリーダーボード
