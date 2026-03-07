マジか！ 内川聖一がミズノ新ドライバーで330y「飛ぶバットみたい」「ムニュッと押し込める」
3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でゴルフフェアが開催されている。ミズノブースでは、元プロ野球選手の内川聖一氏、元競泳日本代表の田中雅美氏、時松源藏が登場し、新作『JPX ONE』ドライバーに絡めたトークショーを行った。
【写真】内川氏が330y飛ばした『JPX ONE』の飛距離、つかまり、ミスの強さのガチ評価を大公開
ミズノの話題の新作『JPX ONE』ドライバーは、6-4チタン鍛造フェースの上に「NANOALLOY??（ナノアロイ）」という特殊な樹脂フェースを重ね合わせる技術を採用。「ナノアロイ」はポリマーアロイ構造を形成したもので、東レが開発した高性能素材だ。衝撃を受けると柔らかくなる性質を持ち、ボールがつぶれ過ぎるのを防ぎながら高いボール初速を発揮してくれるという。この発想は、2000年代前半にリリースされ、軟式野球の世界で一世を風靡した“飛び過ぎるバット”『ビヨンドマックス』から来ているという。打面が軟らかいためボールのつぶれ過ぎを防ぎ、圧倒的な飛距離を可能にする。それと同じ構造をドライバーにも採用したのだ。新モデルを試打した時松は、「球離れが早いドライバーはカキーンと飛んでしまう。でも、このモデルは打感がかなり柔らかく、ムニュッと押し込める感覚。フェースに球が長くくっつく時間があります。小ぶりな『JPX ONE セレクト』は操作性が高いので、低い球で方向性重視でも打てるし、飛ばしたいホールではドーンと飛ばせます」と絶賛する。ブースで試打を披露した時松は、274ヤードを記録。ミート率1.5を記録しており、いかに効率よくヘッドがボールにエネルギーを与えられているかが分かる。また、飛ばし屋として知られる内川氏は、「軟らかいバットで軟らかい軟式ボールを打つと飛ぶという理論を応用しているのが、うれしいですね。YouTubeでこのモデルを試打した動画があるのですが、それを見たたくさんのプロ野球OBから『あれは本当にいいのか？』と問い合わせが来てビックリしました。僕らアマチュアは打点がバラけますが、このクラブは打点がバラけても差が少ない。ヘッドが大きく安心感があります。いかに真っすぐ大きく飛ばせるかが大事なので」と語る。実際に内川氏は、新モデルで打って330ヤードを記録したこともあるという。この日の試打では新記録となる飛距離は出なかったものの、ヘッドスピード55.4m/s、ボール初速81m/sを記録していたのには驚かされた。ドライバー市場は海外ブランド勢に押されている印象があるが、『JPX ONE』ドライバーの登場で国産メーカーの逆襲が期待できそうだ。◇ ◇ ◇●最新ドライバーを徹底試打。 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】野球のバットも新ドライバーも打面が柔らかくボールが潰れすぎない
