◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の牧秀悟内野手（27）が7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦前に行われた公式会見に出席。韓国の印象について「強打のチーム。強敵かなと思います」と語った。

穏やかな表情で会見場に姿を現した牧は、韓国戦に向けて「次につながる大事な試合。昨日はああいう形で勝てましたけど、今日は今日でしっかり集中してまずは先制点…相手に点をやらないというところからやっていければ」と意気込み。34歳の相手先発投手・高永表（コ・ヨンピョ）について「右のサイドスローというところで、変速投手ではありますけど、打たせて取る印象があるので、そこに乗らないようにチームで徹底していければ」と印象と対策を明かした。

前日の台湾戦では試合前の円陣声出しを務めた牧。韓国戦前にもやるか聞かれ「今日はやりません」とキッパリ。会見場が笑いに包まれる中、「誰がやるかは自分もまだ分かりません」と笑みを浮かべた。

海外メディアからも「牧選手の積極的で情熱的な性格、キャラクターはチームにとって大きな存在だと感じています」と声を掛けられると「そう言ってもらえるのはうれしい。昔から盛り上げたりするのが好きなので」と照れ笑いを浮かべた。

大一番の韓国戦の先発投手は菊池雄星。左腕にとって東京ドームのマウンドに上がるのは西武からマリナーズに移籍した19年3月21日以来2543日ぶりとなる。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜