¥ß¥é¥Î¥Ñ¥é¡¢¿¹°æ¤Ï³ê¹ß¤Ë½Ð¾ì¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢ÆüËÜ¤Ï½éÀï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè2Æü¡Ê7Æü¡Ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼³ê¹ß¤ÏÃË»ÒºÂ°Ì¤ÇÁ°²óÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë2¸Ä¤Î¿¹°æÂçµ±¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤äÎëÌÚÌÔ»Ë¡Ê¥«¥ä¥Ð¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ï½÷»Ò7.5¥¥í¡ÊÎ©°Ì¡Ë¤Ç°¤ÉôÍ§Î¤¹á¡ÊÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤ÎÆüËÜ¤¬¥Á¥§¥³¤È½éÀï¡£
¡¡¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¾®Àî°¡´õ¡¢ÃæÅçÍÎ¼£ÁÈ¡Ê¥Á¡¼¥àÃæÅç¡Ë¤¬±Ñ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡6Æü¤Ï³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÃæÂ¼½Ó²ð¡¢Ê¡À¾¼ëè½¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþ¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬¹Ô¿Ê¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë