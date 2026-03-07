◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）

好メンバーがそろった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、２番人気のニシノティアモ（５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は５着に終わった。道中は後方待機。直線は上がり３ハロン最速となる３５・１秒の末脚で追い込んだが、前には届かなかった。

１勝クラスから４連勝で前走・福島記念を制した５歳馬は、津村騎手とコンビを組んでからは負け知らず。鞍上も先月の共同通信杯（リアライズシリウス）に続く今年ＪＲＡ重賞４勝目を狙ったが、コンビでの初黒星となった。

勝ったのは６番人気のエセルフリーダ（武藤雅騎手）で勝ちタイムは１分４７秒１。１１番人気のビヨンドザヴァレー（菱田裕二騎手）が２着。３番人気のパラディレーヌ（岩田望来騎手）が３着。内枠に入った３頭での決着で３連単は１７万６６３０円の好配当となった。

津村明秀騎手（ニシノティアモ＝５着）「最後はいい脚を使ってくれました。３、４コーナーの馬場が緩くてそこの反応が悪かったです。最後は追い込んでくれていますし、力をつけています。全く悲観する内容ではなかったです」

丹内祐次騎手（レーゼドラマ＝６着）「前に行こうと思っていて、スタートも決まったので迷いなく行きました。勝った馬の手応えがすごすぎましたが、かわされてからもあきらめずに食らいついてくれました」

クリストフ・ルメール騎手（ステレンボッシュ＝７着）「いいポジションを取れなかった。後ろからいい感じで走っていたし、直線もよく来ているけど、位置が後ろすぎたので前の馬をとらえられなかった」

三浦皇成騎手（ポルカリズム＝９着）「久々のスタンド前発走で馬が盛り上がってしまって、ゲートをうまく出られませんでした。ゲートを出てからは精神状態も落ち着いて走れていた。もっといいパフォーマンスをさせてあげられなかったのが残念です」