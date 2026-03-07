（台北、東京中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が7日に日本を訪問し、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合を観戦したことが分かった。同球場で台湾対チェコ戦を取材中の中央社記者は、卓氏が台湾からのファンとあいさつを交わしたのを目撃した。



消息筋によると、卓行政院長は同日午前に日本入りした後、李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）や李洋（りよう）運動部長（スポーツ相）らと共に東京ドームに向かったという。



現職の行政院長の訪日は、1972年に中華民国（台湾）が日本と断交して以来初めてとみられる。卓氏の東京ドーム観戦について行政院（内閣）はいまだにコメントしていない。



試合は台湾が14−0で7回コールド勝ちし、今大会初勝利を挙げた。



（王揚宇、戴雅真／編集：羅友辰）