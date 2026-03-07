timelesz ニューアルバム『MOMENTUM』のジャケット写真＆収録内容公開！ユニット企画曲のタイトルも明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月29日に発売されるtimeleszのニューアルバム『MOMENTUM』のジャケット写真と収録内容が発表された。3月7日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」も収録される。

■ジャケットは、新体制1stアルバム『FAM』と地続きのビジュアルに

今作のビジュアルは、2025年にリリースされた新体制1stアルバム『FAM』と地続きになっており、新しい家族の姿を描いた“『FAM』の部屋”から飛び出して新しい景色に向かうtimeleszの意志と成長を感じられるビジュアルが特徴。

初回限定盤Aのジャケット写真は、この1年で絆を深めたメンバーがあらたな目標を見据えているという意味を込めて天井を見上げている自然体の姿を切り取ったビジュアルに。

インナージャケットではそれぞれのメンバーが鏡のなかの自分を見つめ、この1年間の自身の成長を見つめる印象的な表情が切り取られている。

初回限定盤Bは、部屋から飛び出して新しい景色に向かうバスを待っているメンバーを切り取っており、インナージャケットにはバスに乗り込んだ8人をポップに写し出している。

通常盤（メイン写真）は、たどり着いた先の“未来”を感じさせるひらけたロケーションで、“さらに勢いを増して進んでいこう”と決意をあらたにする力強いメンバーの表情にも注目。

このように初回限定盤Aから通常盤まで時系列順のストーリーを楽しめる仕様かつ、『FAM』からのメンバーの変化を探すことのできるコンセプチュアルな内容となっている。

さらに、アルバムに収録の13曲および通常盤DISC2に収録されるtimelesz初のユニット企画曲のタイトルも発表。

ユニット企画曲のタイトルは、「No Map Just Vibes」（松島聡・橋本将生・猪俣周杜）、We’re on the Top」（佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝）、「half ＆ half」（菊池風磨・寺西拓人）で、この3曲はNetflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で分かれた3つのユニットによる楽曲。それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んだ作品。楽曲タイトルにも各ユニットの想いが反映されており、どのような楽曲になっているのか期待が高まる。

アルバムのリード曲「GOOD TOGETHER」と、前述した原嘉孝主演のドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」の試聴音源もレーベルオフィシャルサイトで公開された。

そして、初回限定盤Bに収録されるスペシャルバラエティ映像のタイトル「timeleszのスポーツテスト2026～勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！～」が解禁。

今回は、「ここからさらに成長して団結するために、フィジカルとチームワークを鍛える必要がある」とメンバーの猪俣が率先して課題を主張したことからスポーツテストを実施。

身長を盛っている!? 疑惑に決着をつける身長測定、上体そらしの基本テストから、「足つぼ反復横跳び」「ケツ圧測定リレー」「マット運び合戦」「追いかけ玉入れ」と運動会さながらの各競技にチャレンジ。真剣勝負の緊張感と予想外の展開に大爆笑の渦に包まれた見逃せない映像に仕上がっている。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

ALBUM『MOMENTUM』

[収録楽曲] ※全形態共通

01. GOOD TOGETHER

02. スーパーウーマン

03. Believers

04. Love Letter

05. オーシャンビュー

06. Steal The Show

07. Mighty Beast

08. 柔な理性

09. No Doubt !

10. Funny or Fake

11. レシピ

12. 君の傘

13. 4分間だけ時間をください

【通常盤DISC2 収録曲】

01. No Map Just Vibes [松島聡・橋本将生・猪俣周杜]

02. We’re on the Top [佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝]

03. half ＆ half [菊池風磨・寺西拓人]

04. あくび

【初回限定盤A 特典映像ディスク収録内容】

・「GOOD TOGETHER」Music Video

・「4分間だけ時間をください」Music Video

・Making of Lead Tracks

・Behind of Jacket Shooting

【初回限定盤B 特典映像ディスク収録内容】

・「No Map Just Vibes」Music Video [松島聡・橋本将生・猪俣周杜]

・「We’re on the Top」Music Video [佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝]

・「half & half」Music Video [菊池風磨・寺西拓人]

・「あくび」Music Video ※8人によるグループ曲

・「timeleszのスポーツテスト2026～勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！～

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/