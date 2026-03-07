中国のSNS・小紅書（RED）に「タイトルだけ見ると全然見る気が起きないのに、見始めたらめちゃくちゃハマるアニメ」と題した投稿があり、多くの中国のネットユーザーが「タイトルで損している神アニメ」をコメント欄で回答した。

特に多くの賛同を集めたのが「Dr．STONE（中国語名：石紀元）」で、「切り抜きの解説動画を見てからハマった。タイトルを聞いた時は、なんだか地理の授業が始まりそうな感じがした」「神アニメ。本当にみんな見るべき」「マジで、見始めたら止まらなかった」と評するコメントが寄せられた。

次に多く挙げられた「家庭教師ヒットマンREBORN！（中国語名：家庭教師HITMAN REBORN！）」には、「なんかオンライン授業が始まりそうなタイトル」「こんな穏やかなタイトルなのに、まさかマフィアの話だとは誰も思わない」「見た目は普通の家庭教師なのに、実は世界トップクラスの殺し屋っていうどんでん返し」と指摘するコメントが相次いだ。

続けて支持を集めた「サマータイムレンダ（中国語名：夏日重現）」には、「普通の夏の恋愛アニメだと思ってた」「見てみたら、タイトルと内容がすごく合っている。『サマータイムレンダ』は夏が何度も繰り返し再現されるという意味で、夏をずっと無限ループしてる」といったコメントが寄せられた。

さらに、「チ。―地球の運動について―（中国語名：地。―関于地球的運動―）」にも、「前はずっと地理のドキュメンタリーだと思っていた」「『地球の運動』ってタイトルだから普通の科学解説アニメかと思ったら、見てびっくりするタイプ」「何度もおすすめで見かけていたけど、タイトルがつまらなそうでずっとスルーしていた。でもある時あらすじを見て興味が湧いて、すぐ視聴リストに入れた」との感想が寄せられた。

「メダリスト（中国語名：金牌得主）」に対しては、「タイトルがつまらなそうなんだけど、絶賛している人がすごく多い」「アニメもいいけど漫画も神」「すごく面白いよ。見れば分かるけど、このタイトルはすごくぴったり。みんな金メダルに少しでも近づこうとしていて、誰もが自分自身の『メダリスト』なんだ」との意見が出た。

「ダーウィンズゲーム（中国語名：達爾文遊戯）」には、「もう面白いかどうかというレベルじゃない。とにかく衝撃的」「『ダーウィン』って聞くと猿の話みたいだけど、そういう作品じゃない（笑）」「すごく面白いのに、あまり人に勧められていない印象。でも第2期がずっと出ていなくて、今でも待っている」とのコメントが集まった。

そのほか、「ハイキュー！！（中国語名：排球少年）」に対しては、「すごく直球で素朴なタイトル」「タイトルのつまらなさが、私の作文のタイトル並み」「そもそもバレーボールに興味がないから見る気がなかった」「面白いスポーツアニメをほとんど見尽くして、仕方なくこれを開いたらハマった」「このタイトルのせいで、友達に5〜6年もおすすめされていたのに見ていなかった。結局ハマったのは妹と一緒に数話見たのがきっかけ」との体験談が寄せられた。（翻訳・編集/岩田）