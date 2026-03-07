今月6日、俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われた映画監督の榊英雄被告に対し、懲役8年の判決が言い渡されました。判決では「監督と女優という立場の差を悪用した悪質かつ卑劣な犯行」と指摘。こうした“上下関係”を悪用した性加害は「エントラップメント型」と呼ばれます。殴るなどの暴力を伴わない場合も多く、被害者が被害に気づきにくいなどの特徴もあり、潜在的な被害は多いとみられます。

■罠にはめる「エントラップメント型」性加害とは？

性加害は、加害者による行為のプロセスによって類型されており、「奇襲型」、「飲酒や薬物を伴う型」、「家庭内性暴力型」、そして今回のような立場の上下関係を悪用した「エントラップメント型」と分類されています。この「エントラップメント」とは「罠にはめる」という意味で、まず、加害者は日常生活や会話の中で、自分の権威を高めたり、相手をおとしめたりする言動によって心理的に自分に逆らえない状態に追い込みます。

被害者・加害者ともに性別を問わず起こりえるもので、

たとえば…

・監督と俳優

・上司と部下

・教師と生徒

・スポーツのコーチと選手

などが挙げられます。

こうした関係性の中で、相手の評価を得たい、雇用を確保したいといった弱みにつけこみ、性的な要求をおこなうもので、必ずしも明確な暴力や脅迫が伴わないことも特徴です。

◇

榊被告の裁判でも、演技指導と称したり、キャスティング権をほのめかしたりして、監督としての権威を示し、配役や今後の仕事などの相手の弱みにつけこんでいたことが指摘されました。被害に遭った女性2人も、「監督の求めることに応じないといけない、そういった上下関係を感じていた」「被告人との仕事上の関わりを失いたくないなどという気持ちから従った」と証言していました。

■被害を自覚せず「お礼メール」…刑事事件化にハードルも

性加害問題に詳しい太田啓子弁護士によりますと、殴るなどの明確な暴力を伴うタイプとの違いとして、被害者が自分の身に起きたことを性被害として自覚するのに時間がかかることがあるといいます。力ずくではないことで、被害者が「自分の言動が相手を誤解させたのではないか」「自分が悪かったのではないか」と、被害を自己責任化してしまったり、“自分がされたことはレイプではない”と思い込もうとしたりすることがあると指摘します。

加えて、加害者が世間や周囲から高い評価を得ていることで、「あんな素晴らしい人がそんなことをするはずがない」と周囲が加害者をかばったり、加害者自身も自分こそはめられた被害者だと思ったりすることがあるといいます。

実際に、榊被告の裁判でも、女性が事件当時、「なんてことないことと思い込もうとした」「警察から呼ばれるまで自分が悪いと責めていた」などと証言しており、その後も監督からの連絡に応じたり、監督の作品に出演したりしていました。最終的には、警察からの連絡を受け、被害を申告できたことに加え、榊被告自身が加害の様子を撮影した動画などの客観証拠があったため刑事事件として立件することにつながりました。

一方で、上記のように被害直後に性被害を自覚できないことで、加害者に対して、後日メールなどで丁寧なお礼の連絡をしてしまうといったことも非常に多く、同意の有無について客観的に示すことが難しく、また被害が潜在化しやすいために、刑事責任を問うハードルが高いのも実情です。

太田弁護士は、「性被害は誰かに相談することで自覚できることもあるため、まずはワンストップ支援センターのような第三者に相談してほしい。そこから弁護士につながる場合もある」としています。

専門的な支援の窓口となっているワンストップ支援センターには「♯8891」で相談することができます。

＃国際女性デー ＃国際女性デー2026