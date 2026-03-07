Image: ASTROSQUARE

キャンプのパッキングは、いつも取捨選択の連続。特にライト選びは悩みどころですよね。

遠くを照らすスポット光と、手元を広く照らす光のどちらも必要ですが、限られた収納スペースに2つのライトを入れるのは気が引けることも。そんな場面で役立つ小型LED懐中電灯「PZ14」をご紹介します。

遠くと手元、これ1本でカバーできる特長

Image: ASTROSQUARE

「PZ14」には、光を自在に使い分けられるズーム機能があります。ヘッド部分をひねるだけで、光の照射範囲が変わる仕組み。最大440m先まで届くビーム照射から、照射角85°のワイド光にまでスムーズに移行します。

ナイトハイク中に、遠くの1点照射から、足元広範囲への光の切り替えも簡単。これまで用途別にライトを持ち運んでいたのが、これ1本で済むようになります。

83gの軽さと、頼りになるタフな設計

Image: ASTROSQUARE

アウトドア道具は、持ち運びやすさと丈夫さが大切。その点、「PZ14」は使い勝手が良いです。バッテリーを含めても、重さはわずか83g。特にアクティブなシーンで、軽いのは正義ですよね。

素材にはT6061アルミニウム合金を採用し、IP67等級の防塵防水性能も備えています。雨天時のキャンプでも、水の侵入を抑える設計。多少ラフに扱う場面でも心強いはずですよ。

電池切れの心配を減らす、2つの給電方法

Image: ASTROSQUARE

キャンプや登山で気になるのが、バッテリー切れ。このライトは、2種類の方法が使い分けられます。

付属の専用充電池や市販の充電池市販の単3形乾電池

普段は充電池を使い、電源の確保が難しい状況ではコンビニでも買える乾電池に切り替える。Ecoモードなら乾電池で最大72時間点灯（メーカー公表値／測定条件による）するので、夜の長丁場もしっかりサポートしてくれます。

荷物を減らしたい、でも快適性や安全性は妥協したくない。そんなミニマル志向のキャンパーに、「PZ14」はちょうどいい選択肢になりそうです。

少し軽くなったザックでキャンプに出かけてみませんか？ 気になった方は、ぜひプロジェクトページで詳細なスペックを確認してみてくださいね。

Image: ASTROSQUARE

Source: machi-ya