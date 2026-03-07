BLACKPINKリサ、大胆デザインドレスから美背中際立つ「エンジェルライン綺麗すぎ」「圧巻の美しさ」と話題

BLACKPINKリサ、大胆デザインドレスから美背中際立つ「エンジェルライン綺麗すぎ」「圧巻の美しさ」と話題