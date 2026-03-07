BLACKPINKリサ、大胆デザインドレスから美背中際立つ「エンジェルライン綺麗すぎ」「圧巻の美しさ」と話題
【モデルプレス＝2026/03/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が3月7日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開した。
【写真】28歳K-POP美女「圧巻の美しさ」大胆背中開きドレス姿
リサは「Owning my time with Shiseido Ultimune」とコメント。美しい背中を大胆に見せたホルターネックのミニワンピースにロングブーツを合わせたスタイリングを公開した。また、タイトなシルエットのオフショルダーのショート丈のトップスとロングスカートのブラックコーディネートも披露している。
この投稿に、ファンからは「エンジェルラインが綺麗すぎ」「女神」「圧巻の美しさ」「綺麗さに目を奪われる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
