そのデニム、もう時代遅れかも！【GU】40・50代の垢抜け！「最旬ジーンズ」

デニムコーデの鮮度UPを図るなら、トレンドシルエットを積極的に取り入れたいところ。はくだけでコーデがあか抜けそうな「最旬ジーンズ」を、今回は【GU（ジーユー）】からご紹介します。ジーンズを変えるだけで、ガラリと大人コーデの印象が変わるかも。

程よいゆとりとフレアラインがポイント

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

ゆとりのあるシルエットと、裾に向かって広がるフレアラインが特徴のジーンズ。腰まわりはすっきりと見えやすいのもポイントです。上品な着こなしに合わせやすく、きれいめコーデの外し役としてもおすすめ。ジャケット合わせもサマ見えを狙えます。カラーは、濃淡異なるブルー2色を含めた全4色展開。

ホワイトジーンズで春のあか抜けコーデ

「バギーフレアジーンズ」のオフホワイトを使ったシンプルな着こなし。ジーンズがラフ見えしにくい絶妙シルエットなので、ゆったりセーターを合わせても好バランスに。イエローを合わせると春らしいコーデになるのでおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M