1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下して好発進した。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、先制の満塁本塁打を放つなど大活躍。スタンドには珍妙なボードを掲げたファンの姿もあり、笑撃が広がった。

先制の満塁弾を放つなど、4打数3安打5打点。侍ジャパンを牽引したのは、やはり大谷だった。

大活躍となったWBC初戦。東京ドームは超満員となったが、右中間スタンドには「妻より大谷」「妻より翔平」と書かれたボードを掲げるファンの姿が。もし本人に見られたら怒られそうな“禁断”の内容だが、これも大谷の人気ゆえ。実は前回2023年大会でも目撃されており、今大会もNetflixの配信に映ったことでX上のファンに笑撃が広がった。

「またおるやん 妻より大谷」

「妻より大谷プラカード好きすぎるな」

「妻より大谷ニキ今年もありがとうございます！！」

「また妻より大谷居るじゃねーか」

「妻より大谷のボードあったwww既視感www」

「『妻より大谷』とかいうボードを出すなwww」

侍ジャパンは大谷だけでなく打線が爆発して13得点。5投手のリレーで零封するなど、攻守に台湾を圧倒して好発進した。



（THE ANSWER編集部）