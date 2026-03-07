

中島健人

中島健人が、3月7日（午後11時〜）総合テレビで放送する 『I’m Naomi Watanabe-自分を信じた 20年-』のナレーションを担当する。

3月7日、総合テレビで放送する 『I’m Naomi Watanabe-自分を信じた 20年-』。名実ともに日本を代表する芸人となった渡辺直美。芸人として唯一無二の道を歩み続ける彼女が、芸歴20年目となる今年、ピン芸人史上初となる東京ドーム公演を実施。ギネス世界記録に認定されるなど大成功に収めた。東京ドームで4万5千人を爆笑の渦に巻き込んだ彼女はなぜ、こんなにも愛される存在となったのか？そこには彼女のある信念があった。

番組では、8か月にわたり彼女に密着。日本をはじめ、海外で活躍する姿はもちろん、東京ドームで表現した演出のこだわりや、そこに込めた思いなどこの番組だけの独占映像で OA。渡辺直美の20年、そして今が詰まった45分。

そして番組のナレーションを俳優・タレントの中島健人さんが担当した。レギュラー番組での共演をきっかけに、渡辺直美を尊敬していると語る中島健人。そんな中島だからこそ彼女の思いに共感し、一つ一つの言葉に想いを込めて、丁寧にナレーションを行った。

中島健人メッセージ

番組のナレーションを担当した中島健人です。

直美姉とはプライベートでも付き合いがあって、完璧なところもそうでないところもどっちも知っているので、より気持ちの入ったナレーションすることができました。

この番組からは、普段はなかなか見ることのできない直美姉の努力する姿、たくさんの芸人さん・仲間との絆、計り知れないクリエイティブ、、、そういうものが折り重なってできた東京ドーム、そして直美姉の人生そのものを感じることができました。

どこか人間っぽくて、人から愛されて、みんながついていくお姫様、『クイーンオブコメディー渡辺直美』が描かれた 45分、ぜひお楽しみください！