『ばけばけ』息子の名前が決まる ヘブンの親バカっぷりはすさまじく… 第111回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第111回（9日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、あっという間に半年が過ぎ、トキ（高石あかり）は出産の日を迎える。ヘブン（トミー・バストウ）や司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は、無事の出産を祈り家の柱に向かう。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子供が産まれる！可愛らしい二人の子供に、デレデレになる松野家一同。そんな中、正木があることに気づく。
今回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が、「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日、家族に勘太のかわいいところを聞くほど。そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。イギリス人と日本人、同じ籍に入れるにはどちらかが国籍を変えるしかない。トキがイギリス人？ヘブンが日本人に？2人はどちらの国籍を選ぶのか。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、あっという間に半年が過ぎ、トキ（高石あかり）は出産の日を迎える。ヘブン（トミー・バストウ）や司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は、無事の出産を祈り家の柱に向かう。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子供が産まれる！可愛らしい二人の子供に、デレデレになる松野家一同。そんな中、正木があることに気づく。