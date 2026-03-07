【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第4話「地底の要塞」あらすじ 普通ならアリ得ない有本が登場 声は立木文彦
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第4話「地底の要塞」が8日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第4話「地底の要塞」予告
多元地球Σ3302で、重要な施設が次々と消える怪事件が発生！現場へ向かった怜慈（長田光平）は、銀河連邦警察の捜査官コンビ・有本未空朗（声：立木文彦）と羽村翔子（渡邉結衣）に出会う。普通ならアリ得ない有本の存在に怜慈は驚きながらも、一緒に捜査を始める。
やがて怜慈たちは、謎の地下要塞にたどり着き、怪事件犯のドリルマシンに襲われピンチに…！
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第4話「地底の要塞」予告
多元地球Σ3302で、重要な施設が次々と消える怪事件が発生！現場へ向かった怜慈（長田光平）は、銀河連邦警察の捜査官コンビ・有本未空朗（声：立木文彦）と羽村翔子（渡邉結衣）に出会う。普通ならアリ得ない有本の存在に怜慈は驚きながらも、一緒に捜査を始める。
やがて怜慈たちは、謎の地下要塞にたどり着き、怪事件犯のドリルマシンに襲われピンチに…！