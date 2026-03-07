timelesz、新アルバム『MOMENTUM』収録内容発表 ユニット曲＆猪俣周杜が発案のスポーツテスト企画
8人組グループ・timeleszが4月29日に発売するニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）のジャケット写真と収録内容が発表された。きょう7日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」も同作に収録される。
【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット
今作のビジュアルは、昨年リリースした新体制1stアルバム『FAM』と地続きの世界観となっている。“『FAM』の部屋”から飛び出し、新しい景色へ向かうtimeleszの意思と成長を表現したビジュアルが特徴となる。
初回限定盤Aのジャケットは、この1年で絆を深めたメンバーが新たな目標を見据える姿を表現。天井を見上げる自然体のメンバーの姿が切り取られている。インナージャケットでは、それぞれのメンバーが鏡の中の自分を見つめ、この1年間の成長を見つめ直す印象的な表情が収められている。
初回限定盤Bでは、部屋から飛び出して新しい景色に向かうバスを待つメンバーの姿を撮影。インナージャケットには、バスに乗り込んだ8人の様子がポップに写し出されている。
通常盤は、たどり着いた先の“未来”を感じさせる開けたロケーションで撮影され、“さらに勢いを増して進んでいこう”という決意を感じさせる力強いメンバーの表情が印象的なビジュアルとなった。初回限定盤Aから通常盤まで、時系列で物語が進む構成となっており、『FAM』からのメンバーの変化を探すことができるコンセプチュアルな作品に仕上がっている。
また、アルバムに収録される13曲と、通常盤DISC2に収録されるtimelesz初のユニット企画曲のタイトルも発表された。ユニット曲は、松島聡・橋本将生・猪俣周杜による「No Map Just Vibes」、佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝による「We’re on the Top」、菊池風磨・寺西拓人による「half & half」の3曲。
これらはNetflixで配信中の『timelesz project -REAL-』で結成された3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験が反映された作品となる。楽曲タイトルにも各ユニットの思いが込められており、どのような楽曲に仕上がっているのか注目が集まる。
さらにきょう7日から、アルバムのリード曲「GOOD TOGETHER」と「Believers」の試聴音源がレーベルオフィシャルサイトで公開された。
初回限定盤Bに収録されるスペシャルバラエティ映像のタイトル「timeleszのスポーツテスト2026〜勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！〜」も発表に。映像では、猪俣が「ここからさらに成長して団結するために、フィジカルとチームワークを鍛える必要がある」と提案したことをきっかけにスポーツテストを実施する。
身長を盛っている疑惑に決着をつける身長測定や上体そらしなどの基本テストに加え、「足つぼ反復横跳び」「ケツ圧測定リレー」「マット運び合戦」「追いかけ玉入れ」など運動会さながらの競技に挑戦する。真剣勝負の緊張感と予想外の展開が入り混じる、笑いに包まれたバラエティ映像となっている。
