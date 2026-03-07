１９日開幕 沖縄尚学ＶＳ帝京

第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕、甲子園球場）は６日、大阪市内で組み合わせ抽選会が開かれた。

史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）は第２日第２試合で神村学園（鹿児島）と、史上５校目の夏春連覇を目指す沖縄尚学（沖縄）は開幕戦で帝京（東京）と対戦する。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は第４日第１試合で、同大会決勝と同じ神戸国際大付（兵庫）との顔合わせとなった。

また、選手宣誓は北照（北海道）の手代森煌斗（てしろもりきらと）主将に決まった。大会は１３日間（休養日を含む）で、順調に進めば、決勝は３１日午後０時半から行われる。

古豪 常連校とぶつかる…Ａゾーン

１６年ぶりの帝京、１９９３年以来の崇徳、２１世紀枠で７５年ぶりの長崎西が近年の常連校とぶつかる構図。沖縄尚学は昨夏の全国制覇に貢献した左腕末吉が昨秋は不調で、この冬も体調を崩していたといい、復調具合が気がかりだ。開幕戦で対する帝京は強打を誇り、中京大中京、八戸学院光星も力がある。

Ｖ経験４校そろい激戦…Ｂゾーン

横浜、智弁学園、東洋大姫路、花咲徳栄と甲子園優勝校が並んだ。神村学園や花巻東も数多くのプロを輩出する実力校で、激戦ゾーンとなっている。横浜の小野や花巻東の古城ら下級生の頃から活躍してきたスラッガーも魅力がある。常連の日本文理と対戦する２１世紀枠・高知農の戦いも注目を集めそうだ。

山梨学院２投手が安定…Ｃゾーン

昨秋の明治神宮大会決勝の再戦となった神戸国際大付と九州国際大付の一戦は大会屈指の好カード。どちらも長打力のある打者がそろい、序盤の攻防が鍵を握りそうだ。３年ぶりの頂点を目指す山梨学院は、長身右腕の菰田と左腕・檜垣の二枚看板が安定。昨秋の関東大会で横浜を倒した専大松戸が台風の目となるか。

投手力高いチーム集結…Ｄゾーン

投手力の高いチームが集まった。春夏通算１０度目の優勝を目指す大阪桐蔭は最速１５０キロ超の右腕・吉岡や大型左腕・川本を擁し、打線も強力。昨秋の四国王者・英明のエース冨岡は変化球にキレがあり、熊本工の井藤は直球に威力がある。初出場の帝京長岡も接戦を制して北信越大会を優勝しており、守りが堅い。

会場どよめく好カード

春優勝４度の横浜と九州屈指の強豪・神村学園の対戦が決まると会場がどよめいた。１５０キロ超の直球が武器の右腕織田ら強力投手陣を擁する横浜と、昨秋の九州大会で沖縄尚学の好投手を攻略した強打の神村学園打線が相まみえる。横浜の小野主将は「泥臭く戦う常連校の神村学園と当たるのは楽しみ」。神村学園の梶山主将は「直球に振り負けなかった秋のような打撃がしたい」と腕をぶした。

昨秋「神宮」決勝の再現

昨秋の明治神宮大会決勝と同じ対戦カードが１回戦で実現する。初優勝を果たした九州国際大付の城野主将は「どこが相手でも勝てるように練習を重ねてきた。秋からレベルアップしたところを見せる」とさらり。

一方、神戸国際大付の井本主将は因縁の相手との再戦に闘志を隠さず、「リベンジを目標にしてきた。最高の状態で初戦を迎えたい」と誓った。

選手宣誓は北照・手代森主将

選手宣誓を引き当てた北照の手代森主将は「一生に一度あるかないか。野球は周りの支えがあってこそ出来るんだという、感謝の思いを伝えたい」と喜んだ。前日のキャプテントークで、宣誓を担当したいと公言した希望が見事にかなった格好。