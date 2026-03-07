坂本花織を“守った”フィギュア女子の雰囲気が一変　黒のジャケットに下ろした前髪…ファン恍惚「美しすぎる」「本物のスターだ」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで5位だったアンバー・グレン(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで団体金メダルを獲得したアンバー・グレン（米国）が現地時間3月5日、米ロサンゼルス市内で開催された「第37回GLAADメディア賞」に出席した。

同賞はLGBTQ+の公平な表象に貢献したメディアを称えるもので、自身もパンセクシャルであることを公表しているグレンは、プレゼンターとして登壇。スポーツ界における多様性の受容を後押しした作品に「最優秀新人テレビシリーズ賞」を授与した。

グレンは6日に自身のインスタグラムを更新。投稿した写真では、競技中のタイトなまとめ髪とは対照的に、前髪を目元にかかるように柔らかく下ろし、全体をふんわりとアップにしたヘアスタイルを披露。シックな黒のジャケットスタイルに、首元には五輪の金メダルを添え、華やかで自信に満ちた姿を見せている。

文面からは「GLAADアワードへの参加は、私にとって大きな名誉です。しかも、スポーツ界においてLGBTQ+当事者の選手が特別視されることなく、一人のアスリートとして自然に受け入れられる社会を後押しした作品に『最優秀新人テレビシリーズ賞』を贈ることができ、本当に光栄です！」と感激の様子が伝わってくる。