▽練習試合 北照３―１東海大静岡翔洋（７日・東海大静岡翔洋高校野球場）

第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する北照が７日、合宿先の静岡県内で東海大静岡翔洋と練習試合を行った。対外試合解禁初戦に先発したエース・島田爽介（３年）が６回を７４球２安打６Ｋ無失点で、初戦（２１日）の専大松戸（千葉）戦に向けて順調な仕上がりをアピール。８回に４番・森寅能左翼手（３年）の決勝二塁打で３―１と白星発進した。

久々の対外試合とは思えない快投だった。北照のエース・島田がセンバツ初戦へ好スタートを切った。２００４年以来、甲子園から遠ざかっているとはいえ２１、２３年には夏の静岡県大会決勝まで勝ち進んでいる東海大静岡翔洋相手に、６回を２安打無失点投球でまとめた。

オフに磨いてきた真っすぐがこの日のテーマだった。「決めにいった時にちょっと浮いていた」と反省を口にしたが、結果は上々だった。翔洋のスピードガンでは自己最速タイの１３９キロを計測。持ち前の変化球の精度も抜群で、チェンジアップやスライダーなどで計６三振を奪った。上林弘樹監督（４６）も「順調に来ている」と、太鼓判を押した。

東京出身。千葉の京葉ボーイズでプレーしていた島田にとって初戦の相手の専大松戸は知人も多いという。昨秋の関東大会では横浜を撃破して４強入りし「優勝してもおかしくないと思っているチーム」と警戒。組み合わせが決まった前夜（６日）には、中学時代からライバル関係にある瀬谷鷹我外野手（３年）から連絡があり「お互い頑張ろう」とエールを送った。

「本番までに、もう少し直球の精度を高めたい」。初戦に完全体で甲子園のマウンドに上がるため、微調整を続ける。