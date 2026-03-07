◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）

好メンバーがそろった牝馬重賞は１６頭で争われ、４番人気のエリカエクスプレス（４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は４着に終わった。スタートから好位でレースを進め、直線でも抜け出しそうな雰囲気だったが、ジリジリとしか伸びず。最後は力尽きてしまった。

武豊騎手＝栗東・フリー＝は、２１年ランブリングアレー以来の当レース４勝目はならず。１９８７年のデビューからの４０年連続重賞制覇もお預けとなった。

秋華賞２着の勢いで挑んだ前走エリザベス女王杯は、ハナを切ってレースを進めるも直線で失速して１２着。４００メートル短縮して仕切り直しの一戦を迎えたが、持ち前のスピードを発揮できなかった。

勝ったのは６番人気のエセルフリーダ（武藤雅騎手）で勝ちタイムは１分４７秒１。１１番人気のビヨンドザヴァレー（菱田裕二騎手）が２着。３番人気のパラディレーヌ（岩田望来騎手）が３着。内枠に入った３頭での決着で３連単は１７万６６３０円の好配当となった。

武豊騎手（エリカエクスプレス＝４着）「イレ込みはマシだった。あのポジションでも我慢がきいたし、悪くはなかったけど、もう一伸びできそうでできなかったです」