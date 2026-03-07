宮崎が唯一の90分5連勝！ 仙台＆高知はPK勝利で首位キープ…札幌、磐田、鳥栖は苦戦続く／J2・J3百年構想第5節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節の7試合が7日に行われた。
EAST-Aでは4戦無敗の首位ベガルタ仙台と3連勝中の2位湘南ベルマーレが激突。仙台が23分に先制したものの、湘南は83分にアルトゥール・シルバの2試合連続ゴールが生まれて追いつく。それでも、PK戦を4−2で制した仙台が、勝ち点を「13」に伸ばした。
EAST-Bの首位RB大宮アルディージャは、敵地でいわきFCと対戦。74分に泉柊椰の3試合連続ゴールで先制したが、83分にセットプレーで追いつかれて、大宮は90分での連勝が「4」でストップ。PK戦を迎えると、いわきが最初の2人で失敗したのに対し、大宮は4人目と5人目が失敗。サドンデス突入で大宮の7人目を務めた加藤玄も決められず、大宮は勝ち点「1」に終わった。
同グループの藤枝MYFCとジュビロ磐田による“蒼藤決戦”は、磐田が先制したものの前半のうちに藤枝が追いつきPK戦に突入。6人目で失敗した磐田は勝ち点「1」の獲得にとどまった。また、EAST-Bで未勝利の北海道コンサドーレ札幌は、敵地で松本山雅FCと対戦して0−3で完敗。札幌は2連敗で4敗目となった。
WEST-Aの首位に立つ高知ユナイテッドSCが、3位アルビレックス新潟と敵地で対戦した一戦は、高知が前半に2点を先行するが、新潟が後半に追いつきPK戦に突入。PK戦を4−3で制した高知が、勝ち点「2」を積み上げて首位をキープした。
WEST-Bでは、開幕4連敗の最下位ギラヴァンツ北九州と開幕4連勝のテゲバジャーロ宮崎が対戦。6分で北九州が先制したが、宮崎が前半のうちに3点を奪い返す。北九州は後半に1点を返したが、逃げ切った宮崎が特別大会で唯一の5連勝スタートとなった。一方、サガン鳥栖は敵地でレノファ山口FCに0−2で敗れ、3連敗となった。
7日の結果と8日の対戦カードは以下の通り。
▼3月6日（金）
【WEST-A】
FC大阪 2−0 奈良クラブ
▼3月7日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台 1−1（PK戦：4−2） 湘南ベルマーレ
【EAST-B】
いわきFC 1−1（PK戦：5−4） RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC 1−1（PK戦：6−5） ジュビロ磐田
松本山雅FC 3−0 北海道コンサドーレ札幌
【WEST-A】
アルビレックス新潟 2−2（PK戦：3−4） 高知ユナイテッドSC
【WEST-B】
レノファ山口FC 2−0 サガン鳥栖
ギラヴァンツ北九州 2−3 テゲバジャーロ宮崎
▼3月8日（日）
【EAST-A】
ヴァンラーレ八戸 vs 横浜FC
モンテディオ山形 vs ブラウブリッツ秋田
栃木シティ vs ザスパ群馬
SC相模原 vs 栃木SC
【EAST-B】
福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ
FC岐阜 vs ヴァンフォーレ甲府
【WEST-A】
カターレ富山 vs 愛媛FC
ツエーゲン金沢 vs 徳島ヴォルティス
カマタマーレ讃岐 vs FC今治
【WEST-B】
大分トリニータ vs 鹿児島ユナイテッドFC
レイラック滋賀FC vs ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取 vs FC琉球
