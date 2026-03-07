FC東京が国立で横浜FMに完勝！ 前後半の開始直後にゴール…佐藤龍之介はトップチーム初得点
明治安田J1百年構想リーグ第5節が7日に行われ、FC東京と横浜F・マリノスが対戦した。
今季最初の『THE国立DAY』は、前節初黒星を喫したFC東京と前節初白星を挙げた横浜FMが激突。試合の均衡が破れたのはなんと開始30秒。右サイドから佐藤恵允が相手DFラインの背後にスルーパスを通すと、抜け出した長倉幹樹が相手GKとの駆け引きを制してゴールへ流し込み、FC東京が幸先よく先制した。
16分、FC東京がリードを広げる。長倉のサイドチェンジを左サイドで受けた佐藤龍之介が、カットインで中央へと切れ込み右足一閃。ニアのゴール左を狙って突き刺し、19歳逸材はFC東京のトップチームで初得点を記録した。
その後もFC東京が横浜FMを圧倒。PK取り消しやオフサイドなどもあり追加点は奪えなかったが、2点リードで折り返す。
後半も開始45秒でFC東京の得点が生まれる。自陣での奪取から持ち運んだアレクサンダー・ショルツが、絶妙のスルーパスをDFラインの背後に通す。抜け出したマルセロ・ヒアンのシュートはポストに阻まれたが、こぼれ球をマルセロ・ヒアン自ら押し込んだ。
試合はこのまま終了し、FC東京は90分2勝目、横浜FMは今季4敗目となった。次節は14日に行われ、FC東京は敵地で水戸ホーリーホックと、横浜FMはホームでジェフユナイテッド千葉と対戦する。
【スコア】
FC東京 3−0 横浜F・マリノス
【得点者】
1−0 1分 長倉幹樹（FC東京）
2−0 16分 佐藤龍之介（FC東京）
3−0 46分 マルセロ・ヒアン（FC東京）
【ゴール動画】FC東京vs横浜FM
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 7, 2026
⚽️ゴール (0:34)
👟長倉 幹樹
🆚F.C.東京 vs 横浜F・マリノス
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@McDonaldsJapan#てりたま#瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま pic.twitter.com/EN6TfXp5jt
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 7, 2026
⚽️ゴール (15:47)
👟佐藤 龍之介
🆚F.C.東京 vs 横浜F・マリノス
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@McDonaldsJapan#てりたま#瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま pic.twitter.com/i1ZYqtyRRH
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 7, 2026
⚽️ゴール (45:52)
👟マルセロ ヒアン
🆚F.C.東京 vs 横浜F・マリノス
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@McDonaldsJapan#てりたま#瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま pic.twitter.com/Tc24GnjaLf