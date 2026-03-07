日大三（東京）は7日に公式サイトを更新し、部内で不適切動画が拡散された不祥事に揺れる硬式野球部が、春季東京都大会を辞退することを発表した。

学校の公式サイトに文書が掲載され「本校生徒による不祥事により、関係の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、あらためてお詫び申し上げます。現在、硬式野球部は活動を停止し、事案の重大性を踏まえ、指導体制および寮運営体制の見直しを進めております。このような状況を鑑み、春季大会への出場は辞退させていただくことといたしました」と発表した。

女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、警視庁は2月12日、児童買春・ポルノ禁止法違反（提供など）の疑いで同校硬式野球部の17歳と16歳の男子部員2人を書類送検したことが捜査関係者への取材で発覚。動画は部員数十人が受け取り、拡散には十数人が関わったとみられる。

野球部は12日の練習を見合わせ、翌13日から無期限の活動休止。14日には学校公式サイトで「不適切動画の拡散について」と題し、長文の謝罪文を掲載した。