¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÆü´ÚÀï¤Ïà°ìÈ¯·èÃåá¤«¡¡¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤¬Í½ÁÛ¡ÖÀª¤¤¤¬Á´¤Æ¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤È¡Ä¡×
¡¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤Ï£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£½éÀï¤ò°µ¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤ÇÀª¤¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òº¸±¦¤¹¤ëà¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·èá¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆü´ÚÎ¾¹ñ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ó£Â£Ó¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¡ÊÍûÂç¹À¡á£´£³¡Ë¤Ï¡¢·èÀï¤Î¹ÔÊý¤ò¤³¤¦Àê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÆü´ÚÀï¤Ï¡Ë±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÅê¼êÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤¬»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç·èÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼êÎÏ¤À¡£Á°Æü£¶Æü¤Î½éÀï¤Ï»³ËÜ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢Æ£Ê¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢µÜ¾ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢Á¾Ã«¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î·ÑÅê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£µ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ£·²ó¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«£±ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÀ©µåÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢ÊÑ²½µå¤â¤¤¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¡£Ë¬¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÂÇ¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü´ÚÀï¤Ç¤ÏÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëµå¾ìÆâ¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖÀª¤¤¤¬Á´¤Æ¤À¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï»î¹ç±¿¤Ó¤¬Èó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀè¼êÉ¬¾¡¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½éÀï¤ò£±£³¡½£°¤Î°µ¾¡¤Ç¾þ¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥Á¥§¥³¤Ë£±£±¡½£´¤Ç°µ¾¡¤·¤Æ¤«¤éÃæ£±Æü¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÂÇµå¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤µå¾ì¡££±ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç´°Á´¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÄ¹ÂÇ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»î¹ç²ñ¾ì¤ÎÆÃÄ§¤âÂª¤¨¤ÆÊ¬ÀÏ¡£¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£