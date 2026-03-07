◇プロ野球オープン戦 オリックス-巨人(7日、京セラドーム)

巨人は4回から2番手で則本昂大投手が登板。6回まで3イニングを投げ、5安打、4失点と課題を残す投球となりました。

2月22日の中日戦以来の2度目のオープン戦のマウンドに立った則本投手。4回、先頭の宗佑磨選手に左中間を破られ2塁打を許すと、続く紅林弘太郎選手はショートゴロに抑えますが、1死2塁で杉澤龍選手にライト前ヒットを許し失点します。それでも粘りの投球で後続のシーモア選手と山中稜真選手を打ち取り、最少失点のみでこの回をしのぎます。

2イニング目となる5回もマウンドを任された則本投手は、先頭の来田涼斗選手に四球を与えます。続く野口智哉選手は、ストレートで押し込みショートフライに打ち取りますが、麦谷祐介選手には逆にストレートをはじき返され、これがセンターオーバー、フェンス直撃の2塁打となり1死2、3塁のピンチを招きます。

続いてこの窮地に迎えた福永奨選手には、追い込みつつもファウルで粘られ、7球目のチェンジアップをライトまで運ばれ犠飛に。それぞれランナーがタッチアップで進塁したため、オリックスに追加点を献上。なおも2死3塁とピンチが続きます。則本投手は、さらにこの後、平沼翔太選手にもヒットを許し、この回を2失点で投げ終えます。

続く6回も続投した則本投手。一転、テンポよく2死まできますが、山中選手にストレートの四球を与えると、来田選手にセンターオーバーの2塁打。一気に1塁ランナーが生還し、3イニング連続での失点となる4失点目を喫しました。

その後、後続を抑え、なんとか追加点を許さなかった則本投手は、3イニングを投げきったところで降板しました。打者16人に対し、62球を投じ5安打、2四死球、4失点と課題が残る内容でした。